Hüda-Par'dan Uyuşturucu ile Mücadele Çağrısı

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Siirt İl Gençlik Kolları, uyuşturucuyla mücadele konusunda ailelere çağrıda bulundu.

Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan HÜDA-PAR İl Gençlik Kolları Başkanı Yakup Toprak, uyuşturucuyla mücadele konusunda ailelere düşen çok büyük sorumluluklar bulunduğunu söyledi.

"Ebeveynler özellikle çocuklarına büyük ilgi ve sevgi göstermelidirler. Kesinlikle başkalarının yaptığı gibi çocuklarını odalara kapatıp onlara ceza vermemelidirler. Çocuklarını bu işe bulaştıran kişileri tespit edip direkt yetkili mercilere bildirmeleri gerekiyor. Bundan dolayı uyuşturucuyla mücadele konusunda en büyük görev ailelere düşüyor." diyen Toprak, uyuşturucu ile mücadelenin önemine değindi.

Toprak, şöyle devam etti:

"Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, bu genç kardeşlerimiz kendi çevrelerini değiştirmeleri gerekiyor. İslami bir çevreye bürünmeleri için İslam ile hemhal olmuş genç kardeşlerimizle bir arada hareket ederek, bu illetten kurtulabilirler. Onlarla beraber kendi yaşamlarını da İslami bir yaşam modeline sokmaları gerekiyor.

Kur'an-ı Kerim'i okumayı biliyorlarsa okumalı, anlamını okuyup çevresine anlatmalı. Eğer Kur'an okumayı bilmiyorlarsa Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenmeleri gerekiyor. Bizler de bu genç kardeşlerimize yardımcı olmak, onlarla beraber vakit geçirmek ve onların bu işlerden kurtulması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."