Hong Kong yönetimi aylardır protesto edilen tartışmalı 'Çin'e iade yasasını geri çekiyor'

04.09.2019 12:59

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam'ın, aylardır milyonlarca kişi tarafından protesto edilen ve şüphelilerin Çin'e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenlemeyi geri çektiği belirtildi.

Reuters haber ajansı Lam'ın Çin'e iade tasarısını geri çektiğini basına kapalı bir toplantıda Hong Kong idaresinin üst düzey yöneticilerine ve Hong Kong'daki Çin hükümeti temsilcilerine bildirdiğini aktarıyor.

Tasarı, Hong Kong'da suç işlediği şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin Çin'e gönderilerek Çin mahkemeleri tarafından yargılanmasını öngörüyordu.

Hong Konglular ise düzenlemenin Hong Kong'un özerk statüsünü ihlal ettiğini savunuyor ve Çin yönetiminin Hong Kong üzerinde baskı oluşturmasının önünü açtığını savunuyordu.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Çin yönetimi yetkilisi Çin'e iade düzenlemesinin geri çekilmesiyle ilgili resmi bir açıklamanın da yapılacağını belirtti.

Hong Kong medyasında da Çin'e iade düzenlemesinin geri çekildiği yönünde haberler yer alıyor.

Hong Kong protestolarının nedeni ne?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Ancak ilerleyen haftalarda göstericilerin talepleri kapsamlı demokratik reformlara ve polis şiddetinin şeffaf bir şekilde soruşturulmasına odaklandı.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hakimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler tartışmalı iade tasarısının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.