Hong Kong yönetimi aylardır protesto edilen tartışmalı 'Çin'e iade yasasını geri çekiyor'
Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam'ın, aylardır milyonlarca kişi tarafından protesto edilen ve şüphelilerin Çin'e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenlemeyi geri çektiği belirtildi.
Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam'ın, aylardır milyonlarca kişi tarafından protesto edilen ve şüphelilerin Çin'e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenlemeyi geri çektiği belirtildi.
Reuters haber ajansı Lam'ın Çin'e iade tasarısını geri çektiğini basına kapalı bir toplantıda Hong Kong idaresinin üst düzey yöneticilerine ve Hong Kong'daki Çin hükümeti temsilcilerine bildirdiğini aktarıyor.
Tasarı, Hong Kong'da suç işlediği şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin Çin'e gönderilerek Çin mahkemeleri tarafından yargılanmasını öngörüyordu.
Hong Konglular ise düzenlemenin Hong Kong'un özerk statüsünü ihlal ettiğini savunuyor ve Çin yönetiminin Hong Kong üzerinde baskı oluşturmasının önünü açtığını savunuyordu.
Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Çin yönetimi yetkilisi Çin'e iade düzenlemesinin geri çekilmesiyle ilgili resmi bir açıklamanın da yapılacağını belirtti.
Hong Kong medyasında da Çin'e iade düzenlemesinin geri çekildiği yönünde haberler yer alıyor.
Hong Kong protestolarının nedeni ne?
Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.
Ancak ilerleyen haftalarda göstericilerin talepleri kapsamlı demokratik reformlara ve polis şiddetinin şeffaf bir şekilde soruşturulmasına odaklandı.
Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.
Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hakimiyeti altına girmişti.
Ancak Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.
Göstericiler tartışmalı iade tasarısının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.
Hong Kong krizi nasıl büyüdü?
3 Nisan
Hong Kong yönetimi herhangi bir suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iade edilmesinin ve Çin'de yargılanmasının önünü açan bir yasal düzenleme hazırladı.
9 Haziran
Yaklaşık 1 milyon Hong Konglu, iade yasasını protesto etmek için özel idare binasına yürüdü.
12 Haziran
Polis ilk kez göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.
21 Temmuz
Beyaz tişörtler giyen eli sopalı gruplar metro istasyonundaki sivillere saldırdı. Aynı gün göstericiler Çin hükümetinin Hong Kong binasının girişindeki yazıları tahrip etti.
3 Ağustos
Protestocular biber gazı ve plastik mermilere karşı gaz maskeleri ve ev yapımı yelekler gibi önlemler alarak sokaklara çıktı.
11 Ağustos
Polis tren istasyonuna girerek bina içerisinde protestoculara karşı biber gazı kullandı.
12 Ağustos
Protestocular havalimanında toplandı.
25 Ağustos
Polis ilk kez göstericilere TOMA'larla müdahale etti, bir polis silahını ateşledi. Göstericiler polise taş, tuğla ve molotof kokteylleri attı.
4 Eylül
Hong Kong lideri Carrie Lam'ın Çin'e iade düzenlemesinden vaz geçtiği belirtildi.