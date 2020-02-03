Hong Kong'ta sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle greve gitti
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Hong Kong'ta sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle greve gitti

Hong Kong'ta 361 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü salgını nedeniyle Çin ile sınırın tamamen kapatılmasını isteyen sağlık çalışanları greve gitti. Çalışanlar, taleplerinin karşılanmaması halinde Salı günü de grevi sürdürecek.

03.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:17
Hong Kong'ta sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle greve gitti

Kesinleşmiş 15 korona virüsü vakası bulunan 'ta sağlık çalışanları, Çin ile sınırın tamamen kapatılmasını talep ederek greve gitti.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 361 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü salgını nedeniyle Hong Kong'ta yüzlerce sağlık çalışanları greve gitti. Kesinleşmiş 15 korona virüsü vakası bulunan kentte sağlık çalışanları, Çin'e demiryolu ve feribotla ulaşımının askıya almasına rağmen sınırın tamamen kapatılmasını talep etti. Yetkililer ise sınırın tamamen kapatılmasının Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiyelerine karşı çıkılacağı yönünde bir adım olduğunu ifade etti.

"SINIR KAPILARI TAMAMEN KAPATILMAZSA..."

Hong Kong Hastane Kurumu Çalışanları Birliği Başkanı Winnie Yu, "Sınır kapıları tamamen kapatılmazsa salgınla mücadele etmek için yeterli insan gücü, koruyucu ekipman veya izolasyon odası mümkün olmayacak" dedi.

TALEPLERİ KARŞILANMAZSA GREVE DEVAM EDECEKLER

Sendika, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanmaması halinde Salı günü de grevi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İHA
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