Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan protestolarda şiddet olaylarının yaşandığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'un Çin'e devredilmesinin 22. yıl dönümü dolayısıyla planlanan yürüyüş öncesinde, şehrin farklı noktalarında göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.

Sabah saatlerinde yıl dönümü kutlamalarının merkezi Hong Kong Toplantı Sergi Salonu'na yürümek isteyen protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Admiralty ve Wan Chai bölgeleri arasında ilerleyen gruba, 200 kadar polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Bu arada Yasama Meclisi önünde oturma eylemini sürdüren protestocular, binanın giriş bölümünün camlarını kırdı.

Şiddet olayları, geleneksel yıl dönümü yürüyüşünün gecikmeli başlamasına ve rotasının değişmesine sebep oldu.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan ve şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler, tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Kaynak: AA