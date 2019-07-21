Hong Kong'da binlerce kişi yeniden sokaklarda

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde suçluların Çin'e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasına ve ülkenin lideri Carrie Lam'in "Tasarı öldü" açıklamasına rağmen protestolar bugün de devam ediyor. Gösterilerin 7. haftasında merkezi hükümet binalarına yürüyen binlerce kişi polis engeliyle karşılaştı.

"ÇİN'E İADEYE HAYIR" SLOGANLARI

Düzenlenen gösterilerde, "Yalancı" ve "Mazeret yok Carrie Lame", "Polis vahşeti soruşturması" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Çin'e iadeye hayır sloganları" attı. Barışçıl başlayan gösterilerde bazı protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

YASA TASARISI ASKIYA ALINDI AMA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Hong Kong'da yaklaşık iki aydır süren gösterilerde, polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Hong Kong'daki suçluların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısı, özerk yönetim altındaki şehirde haftalarca süren protestolara neden oldu. Gösteriler, Hong Kong'un Çin idaresine geçmesinin 22'inci yıldönümü kutlamalarının düzenlendiği 1 Temmuz'da şiddetlenmiş ve protestocuların Hong Kong Yasama Meclisi'nin istilasıyla devam etmişti. Yasa tasarısı süresiz olarak askıya alınmış olsa da göstericiler devam ediyor.

İSTİFA BEKLENTİSİ

Protestocular, Carrie Lam'ın istifası, bağımsız bir soruşturma, genel af ve söz konusu tasarının çekilmesi gibi ana talepleri gerçekleşene kadar gösterilerin devam edeceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA