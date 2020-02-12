Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston dün 51 yaşına girdi. Aniston'ın 51. yaşını kutlamak için Interview Dergisi'ne poz verdi.
Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston dün 51 yaşına girdi. Aniston'ın 51 yaşına basmasını kutlamak için Interview Dergisi'ne poz verdi. Aniston fotoğraflarda gayet zinde ve sportmen gözüküyor.
Aniston fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaştı ve dedi ki: "Bu doğum günü sürprizi için teşekkür ederim Interview Dergisi. Derginin bugün çıkacağına dair hiçbir fikrim yoktu."
Jennifer Aniston'un son paylaşımı takipçilerinden 7,5 milyon beğeni aldı.
Haber Videosu: Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
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tam benlikCevap Yaz Yayından Kaldır
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51 yaşında 21miş gibi giyinip pozlar vermiş. Büyü artık be kadın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Zoortt çatla da patlaYayından Kaldır