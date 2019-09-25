Hollandalı iş adamı Müslüman oldu

25.09.2019 13:20

Türkiye ile ticari ilişkileri olan Hollandalı İş Adamı Maxwell Ifeanyi ihtida töreni ile Müslüman oldu.



Aslen Nijerya uyruklu olan fakat Hollanda'da yaşayan İş adamı Maxwell Ifeanyi, 2 sene önce ticaret amaçlı olarak Türkiye'ye geldi. Kayseri'li İş Adamı Adem Dinçarslan ile tanıştıktan sonra Müslümanlığı 2 sene boyunca araştıran Hollandalı Maxwell Ifeanyi, İslam dininin güzelliklerini anladığını söyleyerek bugün Kayseri İl Müftülüğünde İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in eşliğinde ihtida töreni ile Müslüman olarak, Cuma Reyyan ismini aldı.



4 yıldır 20'nin üzerinde ihtida töreni yaptıklarını söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Kayseri İl Müftülüğü olarak, bir ihtida töreni ile karşınızdayız. 4 yıldır burada 20'nin üzerinde ihtida merasimleri gerçekleştirdik. Dün bizlere verilen bilgi ile burada Hollanda vatandaşı olan Maxwell bey, Müslüman olmak istediğini bizlere ulaştırdı. Bizler de bununla ilgili olarak bir program yapalım istedik. Maxwell bey aslen Nijeryalı ancak Hollanda vatandaşı olarak yaşıyor. Türkiye ile özellikle Kayseri ile ticaret yapıyor. Bu sebeple sürekli olarak Türkiye'ye gelip giderken, insanların tavır ve davranışlarından, Müslümanların ahlakından etkilendiği için İslam'la ilgili araştırmalara başlıyor. Bu araştırmalar neticesinde ve özellikle iş adamlarımızın da desteği ile İslam dini hakkında bilgiler ediniyor. 2 yıldır araştırmalar yapan, düşünen ve bunun sonucunda ben de Müslüman olmak istiyorum diyen bir arkadaşımız kendisi" dedi.



İş Adamı Adem Dinçarslan da bugünün belki en güzel günü olabileceğini ve bu güzel duygularını da Şahin Güven ve Cuma Reyyan ile paylaştıklarını belirtti.



İslam dinini seçerek Müslüman olan Cuma Reyyan,"Adem bey ile tanıştıktan ve beraber zaman geçirmeye başladıktan sonra İslam dininin güzelliklerini anladım ve ben de Müslüman olmalıyım diye karar verdim" ifadelerinde bulundu.



İhtida töreninde İl Müftüsü Şahin Güven, Adem Reyyan'a hem İngilizce hem de Arapça tercümeli Kur'an-ı Kerim hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA