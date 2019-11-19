Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi

19.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:24

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

7 TERÖRİST DAHA GÖNDERİLMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu 1 olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist daha ülkelerine gönderilmişti.