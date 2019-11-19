Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu iki yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bugün, Hollanda uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edildi." denildi.
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
7 TERÖRİST DAHA GÖNDERİLMİŞTİ
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu 1 olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist daha ülkelerine gönderilmişti.
Haber Videosu: Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi