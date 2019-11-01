Hollanda ünlü genelevler mahallesini tartışıyor

01.11.2019 14:46

Hollanda'nın Amsterdam kenti genelevler mahallesiyle (Red Light District) ünlü. Yarı çıplak hayat kadınları ışıklandırılmış vitrinlerde boy gösterir. Ancak çevre halkı artık bıkmış durumda. Aşırı sayıda turist ve çöp olmasından şikayetçiler. Ama sorun sadece buradaki seks işçilerinden de kaynaklanmıyor.