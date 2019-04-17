Hollanda Polisinin Başörtülü Kadını Tekmeleyip, Yumruklaması Büyük Tepki Çekti

Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir grup polisin bir şüpheliyi gözaltına aldığı sırada, çevreden vatandaşların olay müdahalesi ile arbede yaşandı. Arbede sırasında bir polis memurunun, kendisini ikaz eden başörtülü bir kadını önce teklemesi ardından yüzüne yumruk atması büyük tepki çekti.

Polis yetkilileri, 2 polis memurunun bir şüpheliye müdahalesi sırasında, çevreden kişilerin polislerin işini yapmasına engele olduğunu ve ortaya çıkan arbedede polisin cop ile bazı kişilere müdahale ettiğini duyurdu.

OLAY BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan arbedeye dair yayınlanan amatör kamera görüntülerinde polislerin bir adamı gözaltına almaya çalıştığı sırada, bir başka kişinin polislere saldırdığı görülüyor. Yine görüntülerde arbede sırasında iki kadının da sürece müdahil olduğu; bu sırada bir polisin, bir kadını yere düşürdüğü, başörtülü bir başka kadına da önce tekme, ardından yumruk attığı görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polisler büyük tepki çekti.

Polis yetkilileri olayın aydınlatılmaya çalışıldığını; sosyal medyadaki videoların inceleneceğini; polislerin olaya yaklaşımının da ayrıca araştırılacağını duyurdu. Polis, görüntülerdeki kadınlara da ulaşılmaya çalışıldığını; olayın detayları için onların da bilgisine başvuracaklarını duyurdu.

Kaynak: DHA