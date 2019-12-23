: Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek

23.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:20

Hollanda'da devlet tarafından ailelere yapılan çocuk bakım yardımı ödeneğinin kesilmesi, ödenekten en fazla yararlanan Türk aileleri mağdur etti. Etnik kökenleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia eden yüzlerce aile, ödeneğin kesilmesinin yanı sıra geçmişe yönelik yardımların da devlete geri ödenmesi istenince isyan etti.

YÜZLERCE AİLE MAHKEMEYE GİTTİ

Bakım yardımını yapan vergi dairesi, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ailelere yapılan ödeneğin kesilmesine ve geçmişe yönelik yardımların geri alınmasına karar vermişti. Yasal bir hak olan bakım ödeneğine başvuruda etnik kökenlerine bakıldığını ve ırkçılığa maruz kaldıklarını savunan yüzlerce aile, ödeneklerin kesilmesi üzerine mahkemeye gitmişti.

BAKAN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Ekotürk TV'nin haberine göre, aylardır devam eden ve harareti her geçen gün artan tartışmalar sonucunda Hollanda hükümeti ailelerin mağduriyetini haklı bularak toplamda 7,5 milyon euro tazminat ödenmesini kararlaştırırken, tartışmaların odağındaki Bakan Menno Snel görevinden istifa etti. Bakan Snel istifası öncesi ortada bir haksızlık olduğunu kabul ederek, mağdur olan tüm ailelerin tazminatlarını alacağını söyledi.

ÇOK SAYIDA EBEVEYN İŞTEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Hollanda'da çocuk bakım kurumu işleten Türk kökenli Ahmet Gökçe, Ekotürk TV'den gazeteci Feyza Gümüşlüoğlu'na yaptığı açıklamada hali hazırda resmi olarak 300 Türk ailenin mağdur olduğunu ancak bu sayının binleri bulduğunu söyledi. Devletin geçtiğimiz hafta mağdur ailelere 7,5 milyon euroluk tazminat ödediğini belirten Gökçe, bunun yalnızca başlangıç olduğunu ve devamının geleceğini aktardı.

Hollanda'daki sistemi anlatan Ahmet Gökçe, çocuk bakım ödeneğinin yasal bir hak olduğunu, çalışan ailelerin çocuklarını oldukça masraflı olan kreşlere göndermek için bakım ödeneğine başvurduğunu dile getirdi. Bakım ödeneğinin kesilmesi nedeniyle çok sayıda ebeveynin çocuklarına bakabilmek için işten ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Gökçe, bu süreçte pek çok haksızlık ve mağduriyet yaşandığını kaydetti.

Gökçe, Hollanda'da yasalar gereği vergi dairesinin etnik kökenine bakmaksızın kriterleri sağlayan ailelere çocuk bakım yardımı yapmak zorunda olduğunu hatırlatarak, vergi dairesinin veri tabanlarında, çoğunluğu çifte vatandaş olan ailelerin ikinci uyruklarının yasa dışı bir biçimde kayıt altına alındığını ve Türk ailelerin başvurularında milliyetlerine göre sınıflandırıldığını savundu.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz ay parlamentoya sunulan bir raporda vergi dairesinin ailelere karşı ön yargılı davrandığı ve sahte yolsuzluk delilleriyle onlara iftira attığı kaydedilmişti.

Vergi dairesinin ödenek başvurularında yaptığı iddia edilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması için incelemeler devam ediyor. Ahmet Gökçe, çocuk bakım yardımlarında ırkçılığın ispatlanması halinde ülkedeki tartışmanın büyüyeceğini söylüyor.

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