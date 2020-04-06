Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti Hollanda'da Amersfoort Rahman Camii yetkilileri, bir otobüs durağına asılan afişte yeni tip koronavirüs mücadele eden sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle teşekkür edildi.

Hollanda'daki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Amersfoort Rahman Cami yetkilileri, Meander Hastanesinin karşısındaki otobüs durağına asılan afişle koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İngilizce yazılan afişte, Maide Suresi'nden "Her kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur" ayeti yer aldı. Afişte yer alan ayetin altına ise "Sağlık çalışanlarına teşekkürler" ifadesi yazıldı.

HOLLANDA'DA BİN 867 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Amersfoort Rahman Camii tarafından yapılan açıklamada, afişin bir hafta boyunca durakta asılı kalacağı belirtildi. Şuana kadar 18 bin 803 vakanın tespit edildiği Hollanda'da bin 867 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA