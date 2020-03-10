Koronavirüs önlemi için "El sıkışmayın" uyarısı yapan Hollanda Başbakanı, yanındaki ismin elini sıktı Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için 'tokalaşmayın' uyarısını yaptıktan hemen sonra Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü Jaap van Dissel'in elini sıktı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin ikinci kez bir araya geldiği pazartesi akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu kriz görüşmesinin ardından van Dissel ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, "Şu andan itibaren aramızda tokalaşmayı durduruyoruz" uyarısını yapan Rutte, toplantı bittikten sonra yanında bulunan van Dissel'in elini sıktı.

"BAŞTAN ALIYORUZ"

Van Dissel'in, yaptığı uyarıyı hatırlatması üzerine özür dileyen Rutte, "Doğru, bu yasak artık, baştan alıyoruz" ifadesini kullandı.

HOLLANDA'DA 4 KİŞİ CAN VERDİ

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19, dört kişinin ölümüne sebep olsa da Avrupa için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Fransa ve İtalya'da durum, Hollanda kadar iyimser değil.

İTALYA ÖLÜMLERDE İKİNCİ SIRADA

Avrupa ülkesi İtalya, Kovid-19 sebepli ölümlerde salgının merkezi olan Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Çin'deki 3 bin 139 ölümün ardından İtalya'daki ölü sayısı 463.

İtalya'da hükümet zorunlu olmadığı sürece toplu ulaşım kullanmayı yasakladı. Seria A dahil olmak üzere tüm spor organizasyonları iptal edildi. Fransa'da ise 30 kişi hayatını kaybetti.