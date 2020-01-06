: Hizbullah da intikam yemini etti: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek

06.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:44

Lübnan'daki Şii Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hareketin kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için düzenlenen törene hitaben televizyon konuşması yaptı.

Kasım Süleymani'nin 1 Ocak'ta kendisini ziyaret ettiğini ifade eden Nasrallah, ABD'deki gazetelerde kendisine ilişkin çok yazılar yazıldığı konusunda Süleymani'yi uyardığını kaydetti.

Nasrallah, Süleymani'nin çok sayıda suikast girişiminden sonra ABD'deki seçimler ve bölgesel gelişmeler ışığında aleni bir saldırıyla öldürüldüğüne dikkati çekti.

"TRUMP PETROL KUYULARINI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki petrol kuyularını ele geçirmek istediğini belirten Nasrallah, ABD'nin bölgede kendisine karşı çıkan bir devlet istemediğini belirtti.

Nasrallah, Süleymani'ye yönelik suikastın bağımsız bir olay olmadığını ve Amerikalıların bölgede yeni bir savaş açtıklarını söyledi.

Sekreter Nasrallah, Süleymani ve Mühendis'in öldürüldüğü Bağdat'taki hava saldırısına karşı ABD'nin bölgedeki askeri varlığına son verme çağrısında bulundu.

Süleymani suikastından sonra İran yönetiminin bölgedeki müttefiklerinden bir talepte bulunmadığını aktaran Nasrallah, "direniş gruplarından", Süleymani'nin ölümüne karşı kısas uygulama kararı alan olursa bunun kendi iradeleri olduğunu ifade etti.

Süleymani ve Mühendis'i öldüren ABD askerlerinin bedel ödeyeceğini söyleyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump ve yönetimi, Amerikan askerlerinin cenazeleri ülkelerine gönderildiğinde kaybettiklerini anlayacaklar. Süleymani'nin öldürülmesine karşı uygulanacak en adil kısas, ABD'nin bölgemizdeki askeri varlığı, askeri üsleri ve savaş gemileri ile her Amerikan subay ve askerine yönelik olacaktır. Bu konuşmalarımızla Amerikalı sivilleri kastetmiyoruz."

"SÜLEYMANİ'NİN AYAKKABISI, TRUMP'IN BAŞI İLE AYNI DEĞERDE"

ABD'de Süleymani'ye eşdeğer kimsenin olmadığını ifade eden Nasrallah, "Süleymani'nin sırf ayakkabısı bile Trump'ın başı ve yönetimiyle aynı değerde" diye konuştu.

ABD'nin boynu bükük bir şekilde bölgeden çekileceğini ifade eden Hizbullah lideri, "ABD'nin çıkmasıyla Kudüs'ü özgürleştirmek her zamandan daha yakın olacak. Hatta savaşmaya bile gerek kalmayabilir" dedi.

Süleymani meselesinin İran meselesi olmadığını,' direniş eksenin' ve tüm ümmetin de meselesi olduğunu ifade eden Nasrallah, "İran sizden bir şey talep etmedi ve kendisi karar verecek. Ancak intikam almak için ne yapacağınıza sizin karar vermeniz lazım. Çünkü bu mesele sizi de hedef alıyor sadece İran'ı değil. Hepimiz tüm bölgemizde adil bir intikamı seçmeliyiz" diye konuştu.

Nasrallah, "Bazıları Süleymani'ye eşdeğer bir kişiden intikam almaktan bahsediyor. Ancak onun değerinde bir kişi yok" diye ekledi.

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