Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı çıktı
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Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı çıktı

ESKİŞEHİR'de, evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 ladın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı çıktı
15.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:52

ESKİŞEHİR'de, evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 ladın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Tutuklanan 3 kadının toplam 97 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bazı evlerde yapılan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Adreslerde inceleme yapan ekipler, evlere girip, hırsızlık yapanların Nehir K., Handan U. ve Semra G. olduğunu tespit etti. Polis, belirlediği adreslere düzenlediği operasyonla, 3 kadını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Nehir K.'nin 56, Handan U.'nun 25 ve Semra G.'nin 16 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilrek adliyeye sevk edilen 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

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