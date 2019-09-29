Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu

29.09.2019 23:20

Hırsızlıkla suçlanan bir kadın, güvenlik görevlisinin üstünü aramak istemesi üzerine elbiselerini AVM'nin ortasında "Ben hiçbir şey çalmadım" diyerek çıkardıktan sonra koşarak kaçtı.

GÖREVLİYİ İKNA EDEMEDİ

Meksika'da bir alışveriş merkezinde yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kadın, alışveriş merkezinden çıkmak üzereyken yanına bir güvenlik görevlisi yaklaştı. Güvenlik görevlisinin kadına hırsızlık yaptığını söylemesi üzerine, hiçbir şey çalmadığını iddia etse de görevliyi ikna edemedi.

MİNİ ETEĞİNİ ÇIKARDI

Güvenlik görevlisi, kadını aramak isteyince AVM'nin ortasında mini eteğini çıkararak "Ben hiçbir şey çalmadım" diyerek bağırdı. Olay üzerine görevlinin kadından elbisesinin üst kısmını da çıkarmasını istedi. Üzerine çıkaran kadın çıplak bir şekilde alışveriş merkezinden koşarak kaçtı.

KADIN HAKKINDA BİR BİLGİ YOK

Yerel kaynaklar, kadına yöneltilen hırsızlık suçlamasına ilişkin, gözaltına alınıp alınmadığı veya güvenlik görevlisi hakkında şikayetçi olup olmadığı hakkında bir şey söylemediler.