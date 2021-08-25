Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)

5'İ DE TUTUKLANDISamsun'da S.G.'nin (57) yatak odasına girerek ziynet eşyaları ve bir miktar parasını çalan ve polis tarafından yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.