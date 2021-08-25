Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
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Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)

Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

5'İ DE TUTUKLANDISamsun'da S.G.'nin (57) yatak odasına girerek ziynet eşyaları ve bir miktar parasını çalan ve polis tarafından yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

5'İ DE TUTUKLANDI

Samsun'da S.G.'nin (57) yatak odasına girerek ziynet eşyaları ve bir miktar parasını çalan ve polis tarafından yakalanan 5 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Gülcan Ekinci, Tuğba Çelebi, Gamze Mercan, Şakir Kaya ve Y.Ş., tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara

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Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2) - Haberler
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