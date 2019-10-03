Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla hırsızlıktan yakalandı

Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla hırsızlıktan yakalandı

Konya'da 3 gün önce hırsızlık suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 2 kadın ve 2 kız çocuğu, yine aynı suçtan gözaltına alındı. Şüpheli kadınlardan biri, kucağında 2 aylık kız bebeği ile emniyete götürüldü.

03.10.2019 11:35
Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla hırsızlıktan yakalandı

Konya'da bir evden para çaldıktan sonra kaçmaya çalışan 4 kadın, kaçarken polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Nazan G., emniyete kucağında bebeği ile getirilirken, aynı şahısların geçtiğimiz pazartesi günü hırsızlık suçundan çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binaya girerek yanlarındaki aparat yardımıyla kapıyı açan 4 kadın, eve girdi. Evde bir süre para ve ziynet eşyası arayan şüpheliler, buldukları bir miktar parayı alarak evden ayrıldı. Bu sırada şüphelileri fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek hırsızlık şüphelisi kadınların peşine takıldı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan farklı suçlardan 13 kaydı olan 3 çocuk annesi Nazan G. (20) Sevim Y. (19) Z.E. (13) ve Z.E'nin üzerinde arama yapan ekipler, evden çalınan bir miktar parayı buldu. Şüphelilerin olay sonrası kaçış anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

3 GÜN SONRA AYNI SUÇTAN YAKALANDI

Gözaltına alınan şüpheli Nazan G. kucağındaki çocuğuyla diğer şüphelilerle birlikte emniyete getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan şüphelilerin 30 Eylül Pazartesi günü hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildiği ve serbest kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (9)

  • ADAMIN BİRİ:
    Bu kadınları zor duruma getiren yok. Çoğu gelirim yok diye devletten para yardımı alıyor, Kaymakamlıklara git hepsi para sırasında. Bunların sorunu yokluk değil ar damarlarının çatlamış olması. Allah bunları ıslah etsin.
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  • VATANDAŞ:
    Sen enflasyonlu zamlı zumlu dolarlı ekonomisi gelişmemiş ülke yaratırsan millet aç karnını doyurmak için bi şey yapar tabi.
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  • ADALET AVUKAT:
    Evet hırsızlık yapmak suçtur. insan helal rızk kazanmalı. ancak bu kadını zor duruma getiren sebep nedir.
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  • HİMAN:
    Zor durumda zevkinden hiç ödün vermemiş maşallah elinde kucağında bebe
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  • VATANDAŞ:
    DEVLETİ YÖNETENLER UTANSIN SÜRYELİLERE YEDİRECEĞİNE KENDİ VATANDAŞINA YEDİRMİYOR akp süryelilere veriyor oylar için
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  • HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:
    KADINI HIRSIZLIKTAN YARGILAYACAĞINIZA SORUN BAKALIM KUCAĞINDA BEBEKLE BU İŞİ NEDEN YAPIYOR NE DURUMDA
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