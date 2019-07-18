Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur
İstanbul'da küçük çocuklara hırsızlık yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Yaren Ç.'nin geçmişi film senaryolarını aratmadı. Sevdiği adamın ailesine kendisini kabul ettirmek için hırsızlık yapmaya başlayan ve daha sonra hırsızlık çetesi kuran Yaren Ç.'nin kardeşlerinden birinin doktor diğerinin ise iş kadını olduğu öğrenildi.
Her şey 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı bir hırsıza aşık olmasıyla başladı. Hırsızın ailesine kendisini kanıtlamak için hırsızlık yapmaya başlayan kadının, şebeke kurup çok sayıda suça karıştığı belirlendi.
İstanbul''da cami avlularında küçük çocukları turistlerin çantalarını çalmaya azmettirdiği iddia edilen Yaren Ç. (22) adlı kadın gözaltına alındı. Yaren Ç.'nin polisteki geçmişi film senaryolarını aratmadı. Şüphelinin Bursa'da yaşarken 16 yaşında sosyal medya üzerinden tanışıp sevdiği bir hırsızın ailesine kendisini kabul ettirmek için hırsızlık yapmaya başladığı, 18 yaşından sonra İstanbul'a gelerek hırsızlık çetesi kurduğu belirtildi. Kardeşlerinin biri doktor diğeri iş kadını olduğu öğrenilen şüphelinin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığı raporu bulunduğu, defalarca gözaltına alınıp serbest kaldığı belirtildi. Şüphelinin annesinin bir süre önce üzüntüden kanser olup hayatını kaybettiği de kaydedildi.
POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TANIYARAK YAKALADI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özellikle cami avlularında turistlerin çantalarını çalan bir şebekenin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sonucu bir kadının yaşı küçük çocuklara, çalacakları çantayı gösterdiği ve onlara hırsızlık için yönlendirdiği tespit edildi. Polis görüntülerden şüphelinin kendileri için tanıdık bir şüpheli olduğunu belirledi. Daha öncede bir çok kez gözaltına alınan şüpheli Yaren Ç.'yi Harbiye'de 8 Temmuz'da tekrar gözaltına alındı.
HAYATI FİLM SENARYOLARINI ARATMIYOR
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen Yaren Ç., 3 ayrı hırsızlık dosyasıyla ilgili sorgulandı. Daha önce bir çok kez polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin hayat hikayesi ise film senaryolarını aratmadı. Şüphelinin iyi bir ailenin çocuğu olduğu ve sosyal medya üzerinde tanıştığı bir hırsıza aşık olup 16 yaşındayken İstanbul'a kaçtığı belirtildi.
SEVDİĞİ GENCİN AİLESİNE KENDİSİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPMIŞ
Sevdiği gencin ailesine kendisini kabul ettirmek için hırsızlık yapmaya başlayan Yaren Ç.'nin polis ekipleri tarafından yakalandığı ve ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesi tarafından şüphelinin 18 yaşına kadar Bursa'da tutulduğu daha sonra reşit olmasının ardından tekrar İstanbul'a gelerek hırsızlık yapmaya devam ettiği belirtildi.
RAPORU VAR
Bu arada Yaren Ç.'nin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin annesinin de bir süre önce kanser olarak hayatını kaybettiği belirtildi.
İSTANBUL'DA ÇETE KURDU YAKALANDI
Şüpheli Yaren Ç.'nin 2017 yılında kendilerine "Şizofren" çetesi olarak adlandıran bir grupla birlikte gözaltına alındığı ve hakkında 27 ayrı suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. O tarihte evlerinde yapılan 30 bin lira, 1600 dolar, 60 cep telefonu, 50 kadın çantası, 50 bin lira ziynet eşyası, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ile birlikte ele geçirilen şebeke üyelerinin de ufak yaşta çocuklara hırsızlık yaptırdıkları iddia edilmişti.
15 GÜN ÖNCEDE YAKALANMIŞTI
Şüphelinin son olarak geçtiğimiz Haziran ayı içinde yine açıktan hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında Süleymaniye Camii'nin avlusunda meydana gelen 3 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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iyi imisya kadin sabikali ama sizofren ne ala pilanyapip cocuklari calistirani at iceri 40 sene ceksin icerde ask acisiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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NE ALA BİR MEMLEKETİMİZ VAR YAA!!!. CİNAYET İŞLEMEK İÇİN, KABADAYILIK YAPMAK İÇİN DELİ RAPORU VERDİKLERİNİ BİLİYORDUM AMA HIRSIZLIK İÇİN DELİ RAPORU ALANA İLK DEFA DUYUYORUM. . . BU TÜR KANUNSUZLUKLAR İÇİN RAPOR ALDIRANIN DA, ALANIN DA, ÖZELLİKLE RAPORU VEREN DOKTORLARIN DA ALLAH BELALARINI VERSİN. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BU RAPOR ALMA ISINE DEVLET EL KOYMALI CEZADAN KURTULMAK VE SUC ISLEMEK ICIN SAHTE RAPOR ALIYORLAR KARDESLERI AYARLAMISTIR RAPORLARI SAVCILAR IMIZ BU RAPORLARLA ILGILI ARASTIRMA YAPMALI LUTFEN ILGILENIN BIKTI MILLET SQYKO AYAGINA YATANLARDANCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ona bu raporları veren doktorları falakaya yatıracaksın. onu serbest bırakan hakim ve savcıları içeri atacak, dayak atacaksın bak bir daha yapabiliyormu. önce rapotu ver sonra her suçunda serbest bırak. Türkiye iyice dingonun ahırına dönmüş. adalet bakanı var, sadece bakıyor. adalet yok. hükümete yazıklar olsun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ne aşkı bunun gibiler pisliktir annesibile kahrından ölmüşCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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AŞKTIR İŞTE BU HER ŞEY YAPTIRIYOR MALESEF. :)Cevap Yaz 13 22 Yayından Kaldır
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Biz aşk olaylarını tekrar gözden geçirmek zorundayız millet olarak onuda yanlış anladık galibaCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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AYNEN AŞK İNSANA HAYAT VERİR TÜRKİYEDE AŞK İNSANIN HAYATINI MAHVEDİYOR9 Yayından Kaldır
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Sizofren raporuvarmis bu sahte raporlulari hepsini bir odaya dolduracan verecen benzini ulan adamin 3 cocugu var üçünde rapor ile engelli maasina bağlamış kendisi sokaklarda hap satiyor bu nasil zihniyet devleti deniz olmaktan cikarin yoksa deniz bitti.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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KEMAL SUNALIN BÖYLE BİR FİLMİ VARDICevap Yaz 3 Yayından Kaldır