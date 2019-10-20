Hırsızlar, arabesk sanatçısı Hakkı Bulut'un kızını spreyle bayıltıp soygun yaptılar

20.10.2019 12:25

Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakkı Bulut, kızı Naz Bulut'un yaşadığı olayla zor günler geçiriyor.

KIZINI BAYILTIP SOYGUN YAPTILAR

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, geçtiğimiz Çarşamba sabah sporu için saat 6:30 da Bahçelievler'deki evinden ayrıldı. Bulut'un ayrılmasını fırsat bilen hırsızlar soygun için eve girdi. O sırada yatağında uyuyan Bulut'un kızı Naz Bulut, hırsızlar tarafından uyanmasın diye yüzüne sprey sıkılarak bayıltıldı.

12 BİN 500 TL'LİK SOYGUN

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Naz Bulut'un yüzüne uyanmaması için sprey sıkan hırsızlar, cep telefonu, kol saati, güneş gözlüğü ve gümüş setini aldı. İki hırsız, çaldıkları 12 bin 500 lira değerinde eşyalarla birlikte kaçtı. Hırsızların binaya girdiği anlarda ise binanın güvenlik kameraları kayıttaydı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden A.T. gözaltına alınırken diğer hırsızın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.