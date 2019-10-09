Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü.Yakınları tarafından evde bulunan kadının evdeki altın bileziklerinin çalındığı öğrenildi.
Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti.
Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ALTIN BİLEZİKLER ÇALINMIŞ
Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi.
Polisin soruşturması sürüyor.