Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü

Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü.Yakınları tarafından evde bulunan kadının evdeki altın bileziklerinin çalındığı öğrenildi.

09.10.2019 15:22
Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti.

Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALTIN BİLEZİKLER ÇALINMIŞ

Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (3)

  • AKSARAY:
    vaybe kanuna bakın. hırsız eve giriyor ve ev sahibini keserek öldürüyor. yahu bu ne biçim kanundurmeclisteki 550 millet vekilinden çıt ses yok. İnşaallah birgün buna benzer olaylar o millet vekillerininde kendi başlarına gelir
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