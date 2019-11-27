Hira'nın tezahüratları Okan Kurt'a hat-trick yaptırdı

27.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:03

Okan Kurt ve takımı, Ferhat Göçer, Alişan ve Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, Cemil Turan, Sercan Görgülü, Şenol Ustaömer, Ogün Temizkanoğlu, Tuncay Şanlı, Sabri Sarıoğlu, Serdar Kulbilge gibi isimlerin ter döktüğü müsabakalarda yarı finale yükseldi. 4-1 gibi net bir skorla finale yükselen Okan Kurt ve kadrosunu desteklemeye Kurt'un eşi Demet Akalın ve küçük kızları Hira'da geldi.

KIZININ DESTEĞİYLE COŞTU

Babası için elleriyle hazırladığı pankartı bir an olsun yanından ayırmayan ve babası her topla buluştuğunda babasını coşkulu bir şekilde destekleyen Hira, sevecen ve sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu. Kızının saha kenarından verdiği destekle coştukça coşan Okan Kurt hat-trick yaparak sahada yıldızlaştı.

DEMET AKALIN VE HİRA MAÇTAN ERKEN AYRILDI

Müsabaka son bölümlerinde Hira ile birlikte objektiflere poz veren Demet Akalın, sporun sevgi, barış ve kardeşliğe hizmet eden en önemli şeylerden biri olduğunu ancak çocukların uyku saatine de dikkat etmek gerektiğini vurgulayarak ''Hira'nın uyku saati yaklaştı. O yüzden erken ayrılmak zorundayız.'' dedi.

Kaynak: Bültenler