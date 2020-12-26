Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin 16. yıldönümü
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Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin 16. yıldönümü

26.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:58

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin bulunduğu Masal Siron Mezarlığı, ölenlerin yakınları tarafından ziyaret edildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin bulunduğu Masal Siron Mezarlığı, ölenlerin yakınları tarafından ziyaret edildi.

Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin 16. yıldönümü
Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin 16. yıldönümü
Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin 16. yıldönümü
Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin 16. yıldönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aprizal Rahmad

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