Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi
AA, Aprizal Rahmad - Güncel
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Göstericilerin araç konvoyu Göstericilerin taşıdıkları pankartlar Konuşmacılar Güvenlik önlemleri Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı, Endonezya'nın Açe kentinde protesto edildi.
Göstericilerin araç konvoyu
Göstericilerin taşıdıkları pankartlar
Konuşmacılar
Güvenlik önlemleri Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı, Endonezya'nın Açe kentinde protesto edildi. Ulu Cami Bayturrahman önünde toplanan göstericiler pankartlar taşıyarak sloganlar attı.