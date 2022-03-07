Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi - Haberler

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Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi

AA, Aprizal Rahmad - Güncel
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Göstericilerin araç konvoyu Göstericilerin taşıdıkları pankartlar Konuşmacılar Güvenlik önlemleri Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı, Endonezya'nın Açe kentinde protesto edildi.

Göstericilerin araç konvoyu

Göstericilerin taşıdıkları pankartlar

Konuşmacılar

Güvenlik önlemleri Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı, Endonezya'nın Açe kentinde protesto edildi. Ulu Cami Bayturrahman önünde toplanan göstericiler pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi

Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi

Hindistan'daki başörtüsü yasağı Endonezya'da protesto edildi

AA / Aprizal Rahmad - Güncel

baş örtüsü, Endonezya, Protesto, India, Güncel, Haberler

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