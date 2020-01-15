: Halatla çekilen traktör, ortadan ikiye ayrıldı

15.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:14

Hindistan'da aşırı yüklü bir traktör, başka bir araç tarafından çekilmesi için halatla araca bağlandı, ancak aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı. Bir görgü tanığı o anları kameraya aldı.

MOTOR GÜCÜ YETMEDİ

Olay, ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Faizabad şehrinde meydana geldi. Yük vagonuna aşırı yükleme yapılınca motor gücü yetmeyen traktör yolda ilerleyemedi.

İKİYE AYRILDI

Bunun üzerine traktör ön kısmından başka bir araca halatla bağlandı. Diğer aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı.

Kaynak: DHA

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