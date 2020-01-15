Halatla çekilen traktör, ortadan ikiye ayrıldı
Hindistan'da yük vagonuna aşırı yükleme yapılınca motor gücü yetmeyen traktör yolda kaldı. Bunun üzerine başka bir araç tarafından çekilmesi için halat bağlanan traktör, aracın hareket etmesiyle ikiye ayrıldı.
Hindistan'da aşırı yüklü bir traktör, başka bir araç tarafından çekilmesi için halatla araca bağlandı, ancak aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı. Bir görgü tanığı o anları kameraya aldı.
MOTOR GÜCÜ YETMEDİ
Olay, ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Faizabad şehrinde meydana geldi. Yük vagonuna aşırı yükleme yapılınca motor gücü yetmeyen traktör yolda ilerleyemedi.
İKİYE AYRILDI
Bunun üzerine traktör ön kısmından başka bir araca halatla bağlandı. Diğer aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı.