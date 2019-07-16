Hindistan'da çöken binada onlarca kişi mahsur kaldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir bina çöktü. Binada en az 2 kişi öldü, 40'tan fazla kişi ise göçük altında kaldı.

İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, Mumbai'ye bağlı Dongri'deki binanın enkazı altında kaldığı belirtilen en az 40 kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Çöken binanın eski olduğu, bitişiğindeki binaların da itfaiye ekipleri tarafından güvenlik nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA