Hilal Altınbilek'in Annesini Gören Takipçileri Şaşkınlıklarını Gizleyemedi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Züleyha karakterindeki Hilal Altınbilek'in performansıyla ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha rolündeki oyuncusu Hilal Altınbilek annesinin fotoğrafını paylaşınca sosyal medyaya damga vurdu.

"KARDEŞİ GİBİ"

Sevilen güzel oyuncu Hilal Altınbilek sosyal medya üzerinden annesini paylaştı; annesini görenler "Kardeşi gibi" yorumunu yaptı. Genç oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı. Altınbilek daha sonra da babasının fotoğrafını paylaşarak babasının doğum gününü kutladı.

ESTETİKSİZ HALİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıkmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.