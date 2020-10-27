Hikmet Karagöz kimdir? Hikmet Karagöz kaç yaşında, nereli? Hikmet Karagöz hayatı ve biyografisi!
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Hikmet Karagöz kimdir? Hikmet Karagöz kaç yaşında, nereli? Hikmet Karagöz hayatı ve biyografisi!

27.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:13
Hikmet Karagöz kimdir? Hikmet Karagöz kaç yaşında, nereli? Hikmet Karagöz hayatı ve biyografisi!

Bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde 'Abbas' karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Hikmet Karagöz kaç yaşında, nereli? Hikmet Karagöz kimdir? İşte, Hikmet Karagöz hayatı ve biyografisi!

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Hikmet Karagöz kimdir? Hikmet Karagöz kaç yaşında, nereli? Hikmet Karagöz hayatı ve biyografisi!

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Aralık 1946

Kaç yaşında: 73yaşında vefat etti.

Nereli: Vezirköprü

Hikmet Karagöz, (d. 1946, Vezirköprü, Samsun) Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyor. Profesyonel olarak resim yapıyor ve sergiler açıyor.

YER ALDIĞIYAPIMLAR

• Memleket-2015

• Tatar Ramazan-2013

• Bir Aşk Hikayesi-2004

• Gönül Yarası-2004

• Hızlı Adımlar-2004

• Sultan Makamı-2003

• Gönderilmemiş Mektuplar-2002

• Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002

• Yeditepe İstanbul-2001

• Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001

• Yaşar Kemal Belgeseli-2000

• İstanbul'da Bir Aşk-2000

• Toprak-1999

• Duruşma-1999

• Yara-1998

• Hoşçakal Yarın-1998

• Kış Çiçeği-1996

• Kurtuluş-1996

• Oğlum Adam Olacak-1995

• Yazlıkçılar-1994

• Hastane-1993

• Dalgacılar-1992

• Menekşe Koyu-1991

• Yalnızlar-1991

• Deniz Gurbetçileri-1991

• Kurt Kanunu-1991

• Karartma Geceleri-1990

• İnsanlar Yaşadıkça-1989

• Geçmiş Bahar Mimozaları-1989

• Korkmuyorum-1989

• Bizimkiler-1989

• Baharın Bittiği Yer-1989

• Acıların Günlüğü-1988

• Biri ve Diğerleri-1987

• Su da Yanar-1987

• Çark-1987

• Belene-1987

• Alnımdaki Bıçak Yarası-1987

• Ateşten Günler-1987

• Çıplak Vatandaş-1985

• En Büyük Şaban-1983

• Faize Hücum-1985

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