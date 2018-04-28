Hikayelerle Anadolu'yu Anlattı

TV yapımcısı Bekir Develi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İmam Hatip Mezunları Derneği'nin (YİHMET) konuğu oldu.

Yenişehir Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleştirilen ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında Belediye Başkanı Süleyman Çelik'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Belediyelerin hizmet kollarından birisinin de bu tür sosyal ve kültürel faaliyetler olduğunu belirten Çelik, "Bundan sonra bu tür faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bekir Develi, yaptığı programlarda Anadolu'da yaşadığı ilginç olayları akıcı bir dille anlattı. Yurtdışına çıktığında başından geçen tuhaf hadiseleri de anlatan Develi, "Yabancı dil bilmememize rağmen, gittiğimiz ülkelerde karşı tarafla anlaşmak için nasıl mücadele ettiğimizi, el ve mimik hareketleriyle nasıl anlaştığımızı görünce, bizlerin ne kadar özgüveni yüksek bir millet olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bir keresinde İngiltere'ye giderken uçakta Ömer hocamız bana bir şey sordu. 'Bekirciğim, İngilizce bildiğim tek kelime var, onun da telaffuzundan emin değilim. Hangisi o hocam dedim. Hello dedi. ve ben kendisini bu bildiği tek kelime ile havaalanında bir kişiye yol tarif ederken gördüm. Böyle bir özgüven olamaz" dedi. - BURSA