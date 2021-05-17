Hibe ne demek? TDK'ya göre hibe ne demek, ne anlama geliyor? Hibe nedir?

Hibe nedir, ne demek? Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de hibedir. Peki hibe ne demek, nedir? TDK'ya göre hibe ne anlama geliyor? Hibe nedir kısaca yazımızdan öğrenebilirsiniz.