Hibe ne demek? TDK'ya göre hibe ne demek, ne anlama geliyor? Hibe nedir?
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Hibe ne demek? TDK'ya göre hibe ne demek, ne anlama geliyor? Hibe nedir?

Hibe ne demek? TDK'ya göre hibe ne demek, ne anlama geliyor? Hibe nedir?
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Hibe nedir, ne demek? Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de hibedir. Peki hibe ne demek, nedir? TDK'ya göre hibe ne anlama geliyor? Hibe nedir kısaca yazımızdan öğrenebilirsiniz.

TDK'ya göre hibe ne demek? Hibe kelimesi ne anlama geliyor? Hibe nedir? Hibenin anlamı nedir? Hibe ne demek?

TDK'YA GÖRE HİBE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre hibe "Bağış" anlamına gelmektedir.

Hibe ne demek? TDK'ya göre hibe ne demek, ne anlama geliyor? Hibe nedir?

TDK'ya göre hibenin anlamı : Bağış

HİBE ETMEK NE DEMEK?

TDK'ya göre hibe etmek "bağışlamak" manasına gelmektedir.

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