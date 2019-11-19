Hesabı çalınan Ece Erken isyan etti: Tehlike altındayız, bu şerefsizlik

19.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:53

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ile program sunan Ece Erken'in icloud hesabı ele geçirildi. Binlerce videosu silinen Erken, başına gelen olaydan dolayı sitem ederek herkesi uyardı.

"BU ŞEREFSİZLİK"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan video paylaşarak yaşadıklarını anlatan güzel sunucu, "Bu kadar tehlike altında mıyız biz?' diyerek kullandığı telefon markasını suçladı. Erken sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz."

3 BİN 800 VİDEOSU SİLİNDİ

Ece Erken, öte yandan hesabındaki 4 bin videodan 3 bin 800 tanesinin silindiğini söyleyerek başına gelen olaya çözüm bulunmasını istedi.