Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz"
13.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:33
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamaları Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 30.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamaları
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 30. haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Bulut