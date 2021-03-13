Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz"
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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz"

13.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:33

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamaları Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 30.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamaları

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 30. haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz'
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz'
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz'
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Bulut

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