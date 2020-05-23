Herkes korkuyor, o öpüyor...Yarasalarla dolu mağaraya girdi, yakaladığı yarasayı sevip öptü
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Herkes korkuyor, o öpüyor...Yarasalarla dolu mağaraya girdi, yakaladığı yarasayı sevip öptü

Herkes korkuyor, o öpüyor.

23.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:57

Herkes korkuyor, o öpüyor...Yarasalarla dolu mağaraya girdi, yakaladığı yarasayı sevip öptü

BURSA - Bursalı maceracı yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öptü.

"Korona virüs yarasalardan mı bulaştı" tartışmaları sürerken Bursalı maceracı İbrahim Sargın, yarasalarla dolu mağaraya girip bu gizemli hayvanları inceledi. Uzun süre yarasaları inceleyen maceracı adam eline aldığı yarasayı öpüp tekrar saldı.

Bir çok vahşi ve tehlikeli hayvanlarla videolar çeken Sargın, bu defa yarasalarla ilgili video çektiğini söyledi. Eline aldığı hayvanları korkusuzca seven Sargın; onları uzun süre inceleyip sonra doğal yaşamına geri saldı. Bir çok kimsenin yanına bile yaklaşamayacağı hayvanları eline alıp inceleyen maceracı adam cesaretiyle dikkat çekiyor.

Herkes korkuyor, o öpüyor...Yarasalarla dolu mağaraya girdi, yakaladığı yarasayı sevip öptü

Kaynak: İHA

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