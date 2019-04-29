Hercai'nin Yıldız Oyuncusu Ebru Şahin, Mardinli Öğrencilere Yardım Eli Uzattı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai ile gönüllerde taht kuran Ebru Şahin, yaptığı hareketle hem Mardinlileri hem de tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

ÇOCUKLARIN SIKINTISINI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Güzel oyuncu, dizi setinin yer aldığı Mardin'deki çocukların sıkıntılarına şahit olunca kayıtsız kalmadı. 25 yaşındaki oyuncu, Mardin Derik Yassıtepe köyündeki miniklere yardım eli uzattı. Şahin, Instagram'daki 'köyokullariyardimprojesi' adlı hesap aracılığıyla da okuldaki öğretmenle iletişime geçti.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Ünlü oyuncu, öğrencilerin dizüstü bilgisayar ile eğitim seti ihtiyacını karşılamak için dizi setinde seferberlik başlattı. Şahin ile rol arkadaşları, öğrencilerin teknoloji ve kırtasiye masraflarını giderip miniklere oyuncak da gönderdi. Bu hareketiyle yüzü gibi kalbinin de güzel olduğunu kanıtlayan ünlü oyuncu, iyilik hareketinin geniş kitlelere yayılması için takipçilerine sosyal medyada çağrıda bulundu.