Hercai'nin Yıldız Oyuncusu Ebru Şahin, Mardinli Öğrencilere Yardım Eli Uzattı
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren adından söz ettiren dizi Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, Mardinli minikleri sevindirdi. Şahin ile rol arkadaşları, öğrencilerin teknoloji ve kırtasiye masraflarını giderip miniklere oyuncak da gönderdi.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai ile gönüllerde taht kuran Ebru Şahin, yaptığı hareketle hem Mardinlileri hem de tüm Türkiye'nin takdirini topladı.
ÇOCUKLARIN SIKINTISINI GÖRÜNCE DAYANAMADI
Güzel oyuncu, dizi setinin yer aldığı Mardin'deki çocukların sıkıntılarına şahit olunca kayıtsız kalmadı. 25 yaşındaki oyuncu, Mardin Derik Yassıtepe köyündeki miniklere yardım eli uzattı. Şahin, Instagram'daki 'köyokullariyardimprojesi' adlı hesap aracılığıyla da okuldaki öğretmenle iletişime geçti.
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Ünlü oyuncu, öğrencilerin dizüstü bilgisayar ile eğitim seti ihtiyacını karşılamak için dizi setinde seferberlik başlattı. Şahin ile rol arkadaşları, öğrencilerin teknoloji ve kırtasiye masraflarını giderip miniklere oyuncak da gönderdi. Bu hareketiyle yüzü gibi kalbinin de güzel olduğunu kanıtlayan ünlü oyuncu, iyilik hareketinin geniş kitlelere yayılması için takipçilerine sosyal medyada çağrıda bulundu.
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Ünlü olan sapitiyor umarim sende donmezsin yolundan.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GÜZEL BİR reklam yapmış bu günden sonra filmi o izleyen kişi sayısı ikiye üçe katlarCevap Yaz 5 6 Yayından KaldırOLSUNDA BÖLE OLSUN: Reklam olsunda böyle güzellikle iyilikle olsun örnek al1 Yayından Kaldır
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:)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ALLAH C.C. razı olsun.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır