Hercai dizisinde başrol oyuncuları 6 saat boyunca yağmur altında kaldı

20.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:49

ATV'nin reyting yarışında yüzünü güldüren dizisi Hercai'ye geçtiğimiz akşam yağmur sahnesi damga vurmuştu. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide Reyyan ile Miran'ın sahnesinin çekimi için İstanbul'dan Mardin'e giden 12 kişilik ekibin saatlerce ikilinin üzerine yağmur yağdırdığı öğrenildi.

EKİP SEFERBER OLDU

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hercai'nin ekibi izleyici karşısına çıkacak her sahne için büyük özen gösteriyor. Başrollerini yakışıklı oyuncu Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başarılı bir performans sergilediği dizinin kamera arkası görüntüleri de büyük ilgi çekiyor. Öyle ki son bölümde çekilecek olan yağmur sahnesi için İstanbul'dan Mardin'e özel bir ekip gönderildi.

6 SAAT BOYUNCA YAĞMURDA KALDILAR

MedyaTava'nın haberine göre, 12 saat süren çekimde Akın Akınözü ve Ebru Şahin, 5-6 saat boyunca yağmurda kaldı. Oyuncular ateş başında battaniyelere sarılı şekilde ısınarak bir sonraki sahnelerine hazırlandı. O anlar objektiflere ise böyle yansıdı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'a inanmaya ve güvenmeye başlayan Reyyan babasının başına gelenlerden kendini sorumlu tutuyor. Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?