Her Yıl Çift Haneli Büyüyen E-Ticaretin Kalbi Yine Webrazzi E-Ticaret'te Atacak

Pepsico, P&G, Facebook, Armut, Hepsiburada, DHL Express, Next Big Thing(NBT), Gemius, LCW, Akinon, EB2C Direct, Inveon, Netizen, Netpoint Digital, Türkiye İş Bankası gibi markaların yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı, iki farklı salonda tüm gün sürecek oturumlar ve sunumlarla e-ticaretin bugünü ve geleceği, "Webrazzi E-Ticaret 2019" etkinliğinde ele alınacak.

Webrazzi E-ticaret 2019'un gündemi oldukça yoğun geçecek. Konuşulacak konular arasında geleceğin tüketicisi, yeni nesil perakende deneyimleri, fiziksel perakendenin dönüşümü, geleneksel perakendecilerin dijital rekabeti, global büyüme stratejileri ve e-ticarette lojistik sektörünün yeri önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Kaynak: Bültenler