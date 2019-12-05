: Anadolu Lisesi'nden anlamlı davranış: "Her yaşta her yerde" okuyorum projesini başlattı

05.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:55

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, eTwinnig projesi kapsamında 'Her yaşta her yerde okuyorum' etkinliği düzenledi. Okul öğretmenleri ve öğrencileri proje kapsamında sokaklarda ve çay ocaklarında kitap okuyarak herkesi okuma alışkanlığı kazandırmayı teşvik etti.

İTALYA'DAN DA BİR OKUL KATILDI

Çevredeki vatandaşların çok hoşuna giden projede öğrenciler hem çaylarını içtiler hem de belirlenen sayfada kitaplarını okudular. Proje koordinatörü okul öğretmenlerinden Elif Yaman Kara, Türkiye geneli 7 farklı ilde ve İtalya'dan da bir okulun katılımıyla bu projeyi gerçekleştireceklerini belirtti.

"GENÇLERİ TEKNOLOJİK BAĞIMLILIKTAN KURTARMAK İSTİYORUZ"

Düzenlenen okuma etkinliğine katılan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise yaptığı açıklamada, "Aydınlık bir geleceğin varlığı okumaktan geçer. Bu anlamda okul öğrencilerimiz e-twinnig projesi kapsamında her yaşta her yerde okuyorum etkinliğini sokaklarda gerçekleştiriyorlar. Projenin amacı okumaya dikkat çekmek ve herkesi okumaya teşvik etmektir. Gençlerimizi teknolojik bağımlılıktan da bu sayede kurtarmayı hedefliyoruz. Bu projeye tüm toplumun kesimlerinden kişilerin dahil olmasını istiyoruz" dedi.

ETKİNLİĞE BİNLERCE KİŞİ KATILACAK

Her yaşta her yerde okuyorum projesini özel bir gün belirleyerek Fatsa İlçe Stadında binlerce kişinin katılımıyla da gerçekleştireceklerini söyleyen Müdür Atinkaya, "Fatsa ilçemizde geniş çaplı bir okuma organizasyonu yaparak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu