'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi

"Her şey çok güzel" olacak ifadesi, seçim kampanyası sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sloganlaştırılan 16 yaşındaki Berkay Gezgin İmamoğlu'ndan yeşil alan sorununa çözüm beklediğini söyledi.

Sözcü'ye konuşan Gezgin, kendini "Hataylıyız. 11 yaşında bir kardeşim var, adı Efe. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Tarih ve müzikle ilgiliyim. Futbola düşkünüm. Fenerbahçeliyim. Kalecilik yapıyorum" diye tanıttı.

Berkay Gezgin şunları söyledi;

– Siyasete ilgin aileden mi geliyor?

Okuyup araştırdığım için biliyorum. Evimizde siyaset konuşulur sürekli ama kendi düşüncelerimi kendim geliştiririm.

– İmamoğlu'nu TV'den mi tanıyordun?

İBB'ye adaylığını koyduğunda sadece ismini duymuştum. Takip ederek tanıdım ve sevdim. Ona inandım.

– Senin için İmamoğlu ne ifade ediyor?

Her zaman umudu ifade ediyor. O zaman demiştim ki bizim sesimizi duyuracak insan var orada, hâlâ aynı şeyi düşünüyorum. Bu yüzden bugün sevinçli ve umutluyuz. Ekrem İmamoğlu çok pozitif ve hiç yakınmayan biri. Kendime yakın görüyorum.

BERKAY'IN İSTEĞİ…

– Ondan neler bekliyorsun?

Eğitimde ileri adımlar istiyoruz tabii ama yeşil alan en büyük problem. Yeşil alan sorununu çözerse çok mutlu olurum.

– İlk kez 'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağırdığın o güne dönelim. Nasıl gelişti?

Okuldaki arkadaşlar, "Ekrem İmamoğlu'nun Bakırköy'de mitingi var" dedi. O güne kadar hiç mitinge gitmişliğim yoktur. Gittim ve mitinge gecikmiştim. İncirli'ye kadar koşmuşum. Ekrem abi de "çocuk çok koştu dur" demiş şoföre. O an söyledim "Her şey güzel olacak" diye.

– Sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?

İlk karşılaşmamız Saraçhane'de oldu. Kalabalıklar arasından tanıyıp yanına çağırdı. Mazbata kutlamasına gitmiştim.

– Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığınızda ilk cümlen ne olacak?

"Bak, her şey çok güzel oldu Ekrem abi" diyeceğim. Vicdanıyla sandığa giden herkese teşekkür ederim. İmamoğlu'nun 18 günde yaptıkları, 1800 günde yapacaklarının teminatıdır.

– Gelecekle ilgili planların neler?

Siyasete ilgim var ama bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyorum.

NE OLMUŞTU?

Seçim otobüsüne yaklaşan ve İmamoğlu'na "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyen Gezgin'e İmamoğlu'nun cevabı ise "Aynen, aferin sana delikanlı. Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Bu inanç yeter bize" olmuştu.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu da, paylaşımında "İstanbul'un çocukları, cesur yürekli gençleri için çok çalışacağız. Sevgili Berkay gibi parlak zihinli gençlerimizi vatanımızda tutacak şartları oluşturmak en büyük gayretimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.