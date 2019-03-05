Her Paylaşımı Olay Olan Şeyma Subaşı, Kendisini Eleştirenlere Sert Çıktı: İnsanlar Bencil, Yine de Affet
Son zamanlarda boşanma ve yeni ilişkisiyle alakalı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere "İnsanlar genellikle mantıksız ve bencildirler. Yine de onları affet" diyerek sitem etti.
Acun Ilıcalı ile boşanması, velayet davası, yeni sevgilisi ve paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sonunda patladı.
Subaşı, Rahibe Teressa'nın "İnsanlar bencildir sen onları affet" sözüyle kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.
"İNSANLAR GENELDE MANTIKSIZDIR AFFET"
İşte Şeyma Subaşı'nın paylaştığı sitem dolu söz: "İnsanlar genellikle mantıksız ve bencildirler. Yine de onları affet.. Kibarsan, insanlar seni art niyetle suçlayabilir. Yine de kibar ol. Dürüstsen, insanlar seni kandırabilir. Yine de dürüst ol. Mutluysan insanlar seni kıskanabilir. Yine de mutlu ol. Bugün yaptığın iyilik yarın unutulabilir. İyilik yap.
"SONUNDA HER ŞEY SENİ VE ALLAH ARASINDA"
Dünyaya elinden gelenin en iyisini yap, ama asla yetmeyebilir. Yine de sen en iyisini yap. Anlayacağın, sonunda her şey sen ve Allah arasında. Zaten hiçbir zaman senin ve onlar arasında değildi..."
SEVGİLİSİ HEMEN BEĞENDİ
Şeyma Subaşı'nın paylaşımı ilk beğenenlerin arasında bir süredir birlikte olduğu Guido Senia'da bulunuyor.
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nasıl acundan sonra guidonun kolları sıcak mı şeymaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dulum.19 yaşındayım zengin,evi,arabası,yazlığı olan,koca arıyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gündemde kalmak için yapmadığı iğrençlik yok bu mahlukunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ya senin yaptıkların Ardamarı çatlamış kadın. Acunun parasıyla dümbeleğin altına yatıyorsun . Para olmasa seni neyapsın çirkin şey Ailen bile terbiye edememiş yazık ne hallere düştün . Kızına acıyorum senin gibi bir annesi varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şeyma tam bir ikinci asena vakası. bu kadar basit.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır