Her birinin kitlesi ayrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Her birinin kitlesi ayrı

26.12.2020 07:40 | Son Güncelleme: 26.12.2020 07:45
Her birinin kitlesi ayrı

1. 90'LARIN TINILARIYine Yeni Yeniden 90'larSezgin İnceel ve İlker Hepkaner'in hazırladığı 'Yine Yeni Yeniden 90'lar', dönemin popuna kültürel çalışmalar alanından bakıyor.

1. 90'LARIN TINILARI

Yine Yeni Yeniden 90'lar

Sezgin İnceel ve İlker Hepkaner'in hazırladığı 'Yine Yeni Yeniden 90'lar', dönemin popuna kültürel çalışmalar alanından bakıyor. Elçin Yahşi "Kuir ve feminist akademisyenler bu dönemde ne görüyor, neleri eleştiriyor, her hafta bunlar konuşuluyor" diyor.

2. KAHKAHA GARANTİLİ

KALT'ın Podcast'i

Ozan Akyol, Erman Çağlar ve kimi zaman da Hasan İnceler her hafta zihinlerinden geçenleri paylaşıyor. Bu keyifli sohbet kahkaha garantili. Hakan Bıçakcı "Çok gülüyorum. Her bölümünü tavsiye ederim" diyor.

3. ÜNLÜLERE SORUYOR

Nasıl Gidiyor Karantina?

Mirgün Cabas ünlü isimlere karantina günlerini nasıl geçirdiklerini soruyor. Farklı alanlardan birçok isim evde neler yaptığını anlatıyor. Erdil Yaşaroğlu, Can Kozanoğlu, Mert Fırat, Vedat Milor ve Ceyl'an Ertem gibi isimler konuk oldu.

4. ÖNERİLER VERİYOR

Film Koması

Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu bu seri iyi bir film izlemek isteyenler için listeler sunuyor. Kanat Atkaya'nın önerdiği bu podcast, sinema dünyasının kanayan yaraları ve ilginç olaylarını mercek altına alan dosyalarla sizi film komasına hazırlıyor.

5. USTASINDAN DİNLEYİN

Nasıl Olunur?

Nilay Örnek 'Nasıl Olunur?'da mesleğinde usta isimlerle o işin püf noktalarını konuşuyor. Selçuk Şirin "Her listede olması gereken bir podcast klasiği. İşinde usta insanların bilinmeyen hikayelerini dinlemek çok keyifli" diyor.

BUNLAR DA VAR

6. Oyuna siz de katılın: Podcastia Maceraları

7. Teknolojiye dair: Ha Geldi, Ha Gelecek!

8. Finans 101 için: Lumost

9. Gündemi takip edin: Yeni Haller

10. Kendinizi keşfedin: Psikolog Beyhan Budak

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Coşkun Sabah Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Futbolcu Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Her birinin kitlesi ayrı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 07:46:30. #1.14#
title