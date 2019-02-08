Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını açıkladı. Yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

"AZRA HAVVA YOĞUN BAKIMDA"

Sağlık Bakanı Koca, İki gün önce yaşanan elim hadise hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden 15 vatandaşımız oldu. 14 vatandaşın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 14 Yaralı vatandaşımız ile ilgili bir vatandaş taburcu edildi. 13'ünün tedavileri devam etmekte. 13 hastanın 7'si yoğun bakımda, 6'sı servislerde takip ediliyor. Azra Havva'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, durumu orta ve kötü arasında" dedi.

"UMUDUMUZ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞ SALİM KURTARILABİLİR OLMASI"

Hastanede tedavileri süren hastaların sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Koca, Bu süreçte 2 gün önce, 15.59 sularında olayın olduğu andan 3 dakika kadar sonra 16.02'de ambulanslar olay yerinde oldu. Hem 112 sağlık servisimiz hem de AFAD ekibi, hastanedeki doktorlarımız ve sağlık çalışanımız yoğun çaba içinde oldular. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz, vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılabilir olması. Milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ ŞEVVAL'İN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.

Kaynak: DHA