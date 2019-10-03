Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber

Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber

Kırklareli'nde kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica ettiği hemşirenin, "Senin burada uşağın mı var? Geber" şeklindeki çıkışıyla neye uğradığını şaşırdı.

03.10.2019 10:14

Kırklareli'nde kaza geçiren memur çift, kaldırıldıkları devlet hastanesinde görevli hemşire Ayşen P.'nin hakaretlerine maruz kaldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, 28 Eylül'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Adalet Bakanlığı'na bağlı memur olan Ergin Y. ile işe Gizem Y., Tekirdağ'dan kiraladıkları araçla Kırklareli'nin Demirköy ilçesine geziye gitti. İğneada'ya da gitmek isteyen çift, kaza yaptı. Çift, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SENİN BURADA UŞAĞIN MI VAR?"

İddiaya göre kan alınırken kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica edince Ayşen P., "Senin burada uşağın mı var" dedi. "Sen nasıl böyle konuşuyorsun" sözlerine ise hemşire, "Geber" yanıtını verdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ergin Y.'nin kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikâyet edeceğini söyleyeceğini duyan hemşire bu kez, "S.ktir lan" sözüyle çıkıştı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

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YORUMLAR (136)

  • EĞRİ OTUR, DOĞRU DÜŞÜN!:
    Sazan gibi atlamamak lazım. tek tarafı dinleyerek hüküm verilmez. Hemşireyi o kıvama getiren de kendisidir bence. Ülkemizde o kadar ukala insan var ki hakikaten insanlara uşağıymış gibi davranıyorlar. . Onlar da bence dayağı bile hak ediyorlar. . !!
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  • NES:
    Adalet bakanlığında memur diğeri de hemşire statü farkı var ya...sanki hemşire tüm hastane işlerinden sorumlu,yere dökülen kanı silmek hemşirenin görevi değildir, çok rahatsız oluyorsan kendin silersin veya yardımcı personel gelir yapar.kaldi ki sağlık sektörü o kadar yoğun ki her hastadan sonra ortalığın silinmesi imkansız, personel azlığından yakiniyorsaniz ilgili yerlere müracaat edersiniz. Adalet bakanlığında memur olan bu kişilerde acaba yere saçılan çöpleri , kirlenen koridorları siliyorlar mi?
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  • BURAK:
    yazılanlara bakıyorumda olayı bilmeden görmeden habere bakarak peşin yorumlar yapılıyor hemşire veya bayan dr olmasa bayan hastalarımızı kimlere amanet edeceğiz herkez biraz saygılı olmalı
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  • ADINI YAZ Y:
    OSMAN BEY. . doğru söylüyorsunuz. ama bende bunu ilk defa duyuyorum. çok üzücü dimi. . . . .
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  • DEVLET DAİRELERİ:
    maalesef buna yakın bir durumu bende yaşadım yazıklar olsun böyle zihniyetler lütfen bu mukaddes görevi yapmasınlar istemiyoruz. MERHAMETLİ VE VİCDANLI İNSANLARI GÖRMEK İSTİYORUM . . . .
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  • OĞUZHAN:
    Canımız kimlere emanet. Artık şu yoğun bakımdaki hastanın başında lahmacun yiyen, hastaların başında tik tokta video paylaşan, işini düzgün yapmak yerine ileri geri konuşan hemşire vahşetinden kurtarın insanları. . .
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  • NİNNİ:
    ömer hemşrenin avukatımısın sen ne ayaksın olaya şahit oldunmuki peşin kararlı tavırdasın.
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