Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler
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Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler

16.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:18
Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler

Kayseri'de 30 kişilik arkadaş grubu, Koramaz Vadisi'nde sağlık için yürüyüş yaparak, vadide temizlik yaptı.

Kayseri'de 30 kişilik arkadaş grubu, Koramaz Vadisi'nde sağlık için yürüyüş yaparak, vadide temizlik yaptı.

Kayseri'de doğasever Murat Yavuz ve Muhammed Emin Gürpınar öncülüğünde toplanan 30 kişi, UNESCO listesine giren Koramaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenledi. Temiz havada yürüyen arkadaş grubu, havasıyla ve yeşil örtüsüyle meşhur olan Koramaz Vadisi'nde temizlikte yaptı. 12 kilometrelik uzunluğu bulunan vadide ki çöpleri toplayan grup, yaptıkları çalışma ile takdir topladı.

Grup, hafta sonları farklı mekanlarda da hem spor yapıyor hem de etrafı temizliyor. - KAYSERİ

Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler
Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler
Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler
Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler
Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler
Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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