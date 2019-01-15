7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim

Gaziantep'te kocasından 7 yıl boyunca işkence gören Çağlar Aşık'ın eşi hakkında savcı mütalaasını verdi. Gaziantep'te 3. Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmaya işkence gören Aşık ve ailesi, tutuklu sanık M. A. A., ve avukatları katıldı.Çağlar Aşık'ın yakın mesafeden bacağından vurulduğunu beyan eden Cumhuriyet savcısı; kocasının, Çağlar Aşık'a, "Hemen ölmeyeceksin, seni yavaş yavaş acı çektirerek öldüreceğim" dediğini söyledi.

HEM BEBEĞİNİ HEM DE AYAĞINI KAYBETTİ

Çocuklarının gözü önünde işkence gören ve hem karnındaki bebeğini hem de ayağını kaybeden Çağlar Aşık'ın eşi hakkında mütalaa verildi. Gaziantep'te 3. Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmaya işkence gören Aşık ve ailesi, tutuklu sanık M. A. A., ve avukatları katıldı.

ODAYA KAPATIP BIÇAKLADI, AĞZINI BEZLE BAĞLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eşi Çağlar Aşık'a nedensiz kıskançlık duyduğu ve şiddet uyguladığını, olay günü de yine sanığın eşini dövdüğünü, odaya kapatarak bıçakladığını, bu sırada mağdurun yardım istemesi üzerine ağzını bezle bağladığını belirtti.

"SENİ YAVAŞ YAVAŞ ACI ÇEKTİREREK ÖLDÜRECEĞİM"

Cumhuriyet savcısı, Çağlar Aşık'ı yakın mesafeden bacağından vurulduğunu beyan etti. Eşinin ise, Çağlar Aşık'a, "hemen ölmeyeceksin, seni yavaş yavaş acı çektirerek öldüreceğim" dediğini ifade eden savcı, Çağlar Aşık'ın bacağının kesildiğini ve bebeğinin ağır travma sonucu alındığını kaydetti.

"NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' 'zorla hürriyetten alıkoyma', 'olası kasıtla yaralama' ve iki kez de 'silahla tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ise, eksik belgelerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te 26 yaşındaki Çağlar Aşık, eşi M.A.A. tarafından ağzı bağlanarak yumruk ve tekmelerle, ardından sopa ile darp edildi. Cinnet getiren M.A.A., eşini derin bıçak darbeleri ile yaralamış, kanlar içerisinde kalan hamile karısına dakikalar süren işkencenin ardından pompalı tüfekle ateş etmişti.

Kaynak: İHA