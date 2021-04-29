Hem eğleniyor hem öğreniyorlar
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Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Hem eğleniyor hem öğreniyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum Palandöken Abdurrahman Gazi İlkokulu öğretmenlerinden Özlem Üçdal Subaşı'nın kuruculuğunu yaptığı "Düşündüren Etkinlikler Yapıyorum" adlı eTwinning projesi ile uzaktan eğitim döneminde öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyorlar.

Erzurum Palandöken Abdurrahman Gazi İlkokulu öğretmenlerinden Özlem Üçdal Subaşı'nın kuruculuğunu yaptığı "Düşündüren Etkinlikler Yapıyorum" adlı eTwinning projesi ile uzaktan eğitim döneminde öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyorlar.

Özlem Üçdal Subaşı, 2020 Kasım ayında başlayan projede eğitim programlarında yer alan düşünme becerilerinin çocuklara etkin şekilde kazandırılması öncelikli amaçları olduğunu belirtti. Subaşı, proje ile çocuklara farklı açılardan düşünebilecekleri çeşitli etkinlikler yardımıyla hayatları boyunca kullanabilecekleri birçok düşünme becerisi kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden 10 Türk öğretmen, 3 Azeri öğretmen,100 e yakın öğrenci projeyi birlikte yürütüyor,

Özlem Üçdal Subaşı bunun dışında Web 2 ler ile Eğleniyoruz, Game And Me projelerinin kuruculuğunu üstlenmiş Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Oyun Okuryazarlığı, Kardeşliğin Hikayesi adlı her biri farklı tarihte başlayan eTwinning projeleri içinde de yer aldığını projelerde 10 Türk öğretmen ve Azerbaycan'dan ortak öğretmenlerle her projede 150 ye yakın öğrenciyle bu projeleri yürütmektedirler ve gerek yüz yüze gerek uzaktan eğitim sürecinde bu projelerin öğrencilerin derse motivasyonlarını arttırdığını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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