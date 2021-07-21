Hem çeyizini hazırladı, hem de meslek edindi
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Hem çeyizini hazırladı, hem de meslek edindi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Kültür Sanat

Hem çeyizini hazırladı, hem de meslek edindi Mersin'de Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün açtığı meslek edinme kurslarına katılan genç kızlar hem meslek öğrendi hem de çeyizlerini kendileri hazırlayıp aile bütçesine katkı sağladı.

Hem çeyizini hazırladı, hem de meslek edindi

MERSİN - Mersin'de Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün açtığı meslek edinme kurslarına katılan genç kızlar hem meslek öğrendi hem de çeyizlerini kendileri hazırlayıp aile bütçesine katkı sağladı.

Yaklaşık bir yıl önce pandemi döneminde çeyizini hazırlamak için açılan meslek kursuna katıldığını belirten Büşra Çığlı, "Kursa katılmadan önce hiçbir bilgim yoktu. Bir şeyler öğrenmek istedim, yaza düğünüm vardı çeyizimi hazırlamak için kursa katıldım. Yavaş yavaş, sindire sindire çeyizimi kendim hazırladım. Hocamızın katkısı da çok büyük, bizleri çok güzel yönlendirdi. Kumaşları bulmamızda, malzemelere ulaşmamızda, içimize sine sine yapmamızda bize yardımcı oldu. Çeyizimi tamamladığım içinde çok mutluyum" dedi.

Çığlı, "Çeyizimi toplu alsam hem içime sinmezdi hem de maliyeti yüksek olurdu. Şimdi kursa katılmakla meslek sahibi de oldum. Mesleği öğrendim, ileriki hayatımda birilerine öğretebilecek seviyeye geldim. Hem de çeyizimi tamamladım" diye konuştu.

"Genç kızlarımız aile bütçesine 15-20 bin lira katkı sağlıyor"

Ev Tekstili ve Dekoratif Makine Nakış Usta Öğreticisi Lütfiye Kılıç ise, "Hem daha ekonomik çeyiz üretimi yapmak, hem boş zamanlarını değerlendirmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak için kurslarımız devam etmekte. Kurslarımızda hazırlanan ürünlerle satın alınan ürünler arasında tabi ki fark var. Böyle bir çeyiz hazırlamanın neticesinde genç kızlarımız aile bütçesine 15-20 bin lira gibi bir katkı sağlamış olur. Hem zamanını değerlendirmiş oluyor, hem de ciddi miktarda tasarruf edilmiş oluyor" şeklinde konuştu.

İkiz kızlarından birinin çeyizini hazır aldığını belirten anne Çığlı ise kızı Büşra'nın çeyizini kurslarda hazırladığını ifade ederek aile bütçesine ciddi katkı sağladığını dile getirdi.

Evde sergilenen çeyiz ürünleri ise kursiyerler ve mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi gördü.

Hem çeyizini hazırladı, hem de meslek edindi
Hem çeyizini hazırladı, hem de meslek edindi
Hem çeyizini hazırladı, hem de meslek edindi
Hem çeyizini hazırladı, hem de meslek edindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

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