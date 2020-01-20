: Helikoptere kamyon çarptı

20.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:04

Brezilya'da yol kenarına iniş yapan helikopterin pervanelerine kamyon çarptı. Helikopterin pervaneleri parçalanırken, kazada yaralanan olmadı.

YOLDAN GEÇEN KAMYON ÇARPTI

Brezilya güvenlik güçlerinin Acre kentinde düzenlediği opreasyon sırasında kullandıkları helikopter, içerisindeki 5 kişi ile yol kenarına iniş yaptı. Operasyona katılan polisleri taşıyan helikopterin pervanelerine bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyon çarptı.

YARALANAN OLMADI

Kazada, helikopterin pervaneleri parçalanırken şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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