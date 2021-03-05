Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim
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Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim

05.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:40

Bitlis'teki helikopter kazasının hemen ardından olay yerine koşan ve 2 yaralıya ilk müdahaleyi yapan köylülerden Davut Bikeç, "Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için. Öbür askere yöneldim. Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Birisinin kolu sıkışmıştı, kolunu çıkardım. Üzgünüz, keşke olmasaydı" dedi.

Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı. Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını belirten köylülerden Davut Bikeç, şunları söyledi:

"Olay takriben 14.30 sıralarında oldu. Biz farkına varamadık, motor sesi gibi sanki motor arızası gibi helikopterden bir ses geliyordu. Sonra çocuklarım, 'Baba galiba helikopter düşmüş' dedi. Hemen olay yerine intikal ettik.

"BİRİSİNİN AĞZINDA KAR VARDI, KARI TEMİZLEDİM"

Gittiğimizde şehitlerimiz vardı. 4 kişi sağdı. Hemen 2 kişiye yöneldim ben 2'si yan yana duruyordu. Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için 'İyi misin ağabey?' dedim. Biraz nefes aldı ardından 'İyiyim' dedi. Ondan sonra öbür askere yöneldim. Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Birisinin kolu sıkışmıştı, kolunu çıkardım. Üzgünüz, keşke olmasaydı."

Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim

"İKİ YARALIYI KENDİ ÇABALARIMIZLA KURTARDIK"

Daha sonra diğer yaralının yanına gittiğini aktaran Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Onu bulunduğu yerden çıkardık. Sonra sağlık ekipleri geldi. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık." dedi.

COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 4'ÜNCÜ KAZA

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 37'e yükseldi.

Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim

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Haber Yorumları (13)
ASKER: Allah razı olsun ilk yardımın için. bir insanı yaşatan sanki tüm insanları yaşatmış gibidir deniliyor kutsal kitabımızda. helal sana mangal yürekli çocuk.
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OBJEKTİF: Allah razi olsun kardes
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İRFAN: Rabbim şaheserlerini kakül eylesin
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