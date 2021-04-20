Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 46. bölüm full izle! Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu'nun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Orhan, ona destek olmak için sıra dışı bir yönteme başvururken, Hekimoğlu'nun da kendisi için farklı planları olduğundan habersizdir. İkili arasında kimin av kimin avcı olduğunun birbirine karıştığı anda Hekimoğlu hem vakayı çözmek için hem de Orhan ile arasındaki durumu açıklığa kavuşturmak için büyük aydınlanma yaşar. Mehmet Ali'nin istifasının etkileri hem ekip hem de Hekimoğlu üstünde devam etmektedir.

Hekimoğlu, Merve'nin nesi olduğunu bulabilecek mi? Genç kız hayata tutunabilecek mi? Orhan ve Hekimoğlu'nun birbirleri arkasından çevirdiği oyun nasıl son bulacak?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 46. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Memoli, Ateş'e rakip mi oluyor? İpek, Memoli'nin gitmemesi için ona yeni bir teklifte bulunuyor. Hastanede ikinci bir tıbbi tanı departmanı kurmayı ve Memoli'yi onun başına getirmeyi planlıyor. Peki bu teklife Memoli ne diyecek? Ateş, bu durum karşısında İpek'e tepki gösterecek mi? Bu rekabet başarıya yol açacak mı?

HEKİMOĞLU CANLI İZLE (20.00)

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

