HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var

HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına operasyon düzenlendi. Polis, kapatılan parti binasının kapısını kırıp içeri girerek 7 kişiyi gözaltına aldı.

10 HDP'Lİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP'li milletvekili Leyla Güven'e destek veren aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı.

POLİS KAPIYI KIRARAK BİNAYA GİRDİ

Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan parti binasına girmek istedi. Milletvekillerinin engellemeleri ile karşılaşan polis, parti binasının kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda, açlık grevi başlatan 10 kişiden 7'si gözaltına alındı. Polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

Kaynak: İHA
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