HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var
Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına operasyon düzenlendi. Polis, kapatılan parti binasının kapısını kırıp içeri girerek 7 kişiyi gözaltına aldı.
10 HDP'Lİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP'li milletvekili Leyla Güven'e destek veren aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı.
POLİS KAPIYI KIRARAK BİNAYA GİRDİ
Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan parti binasına girmek istedi. Milletvekillerinin engellemeleri ile karşılaşan polis, parti binasının kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda, açlık grevi başlatan 10 kişiden 7'si gözaltına alındı. Polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.
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Terörü sevenler in destekleyenlerin'de allah belasını versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oyumuz sonuna kadar HDP yeCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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TÜRKİYEMİZ güçlüdür hiç kimse türkiyemizi bölemez bunu bilin artık...bu güzel türkiyemizi terör örgütlerinden sen koru ALLAH'IMCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Bunlar boyna açlık grevi yapıyo buğüne kadar bir tane geberen olmadı.Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Her kürt vatan hayini degil bunlarin sütü bozukCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır